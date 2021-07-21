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В 2021-ом ВСУ может закончить испытания истребителя, который модернизировали как штурмовик

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 15:32
В 2021-ом ВСУ может закончить испытания истребителя, который модернизировали как штурмовик - Фото
МиГ-29МУ2 (Фото - Укроборонпром)

Глубоко модернизированные истребители МиГ-29МУ2 могут закончить испытывать к концу 2021-го года – после Вооруженные Силы Украины будут рассматривать принятие самолета на вооружение. Об этом в комментарии Security Talks сказал директор Львовского государственного авиационного ремонтного завода Дмитрий Матрунчик. 

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К реализации привлекли более десяти отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, как государственного сектора, так и частного, говорит разработчик.

Он отметил, что проведенная модернизация позволит применять МиГ-29МУ2 в работе по наземным целям.

СПРАВКА. МиГ-29МУ2 – глубокая модернизация истребителя МиГ-29, которая была осуществлена полностью без российской компании-разработчика МиГ. В самолете используется Полностью обновленная авионика, а в качестве вооружения добавлены авиабомбы и ракеты "воздух-поверхность", что позволяет такому самолёту решать задачи штурмовика. Эта модернизация существенно увеличит срок службы самолета.

Читайте также: Из украинских ВВС увольняются боевые летчики – командование ВСУ 

Станислав Стороженко
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ВСУ ввс МиГ-29МУ2 Дмитрий Матрунчик
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