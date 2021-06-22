ВСУ получили модернизированный МиГ-29 – фото истребителя

Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили истребитель МиГ-29МУ1 после капитального ремонта и модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
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Как сообщается, специалисты Львовского авиационно-ремонтного завода установили новую авионику и капитально отремонтировали двигатели истребителя.
В Укроборонпроме отмечают, что в бортовое оборудование интегрировали систему спутниковой навигации. Теперь у самолета повышены точность навигации и дальность применения автоматизированны средств инструментальной посадки.
Также на МиГ-29 заменили приемник бортовой радиолокационной станции, пишут в концерне. Это позволяет повысить ее надежность, благодаря более современной элементной базе. Также спектр РЛС был расширен под требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Как сообщается, истребитель успешно прошел испытательные полеты и отбыл в место дислокации.
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