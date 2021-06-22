ВСУ получили модернизированный МиГ-29 – фото истребителя

Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили истребитель МиГ-29МУ1 после капитального ремонта и модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Как сообщается, специалисты Львовского авиационно-ремонтного завода установили новую авионику и капитально отремонтировали двигатели истребителя.

В Укроборонпроме отмечают, что в бортовое оборудование интегрировали систему спутниковой навигации. Теперь у самолета повышены точность навигации и дальность применения автоматизированны средств инструментальной посадки.

Также на МиГ-29 заменили приемник бортовой радиолокационной станции, пишут в концерне. Это позволяет повысить ее надежность, благодаря более современной элементной базе. Также спектр РЛС был расширен под требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Как сообщается, истребитель успешно прошел испытательные полеты и отбыл в место дислокации.

СПРАВКА. МиГ-29 – основной боевой самолет ВС ВСУ. Он был разработан в 1970-х годах, начал использоваться с 1983-го. Модификация МУ1 используется украинскими военными с 2009 года. Ее задачи – увеличить дальность обнаружения военных целей, точность выведения самолета на заданную точку и другие.

В конце мая украинские военные получили модернизированную радиолокационную станцию.

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