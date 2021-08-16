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В Афганистане остаются около 50 украинцев, МИД готовит варианты эвакуации

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 14:55
В Афганистане остаются около 50 украинцев, МИД готовит варианты эвакуации - Фото
Афганцы идут пешком в аэропорт Кабула в надежде улететь из страны (Фото – EPA)

В Афганистане продолжают оставаться до 50 украинцев, дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться. Такой информацией располагает МИД, сообщил LIGA.net спикер министерства Олег Николенко.

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Почти со всеми из примерно 50 оставшихся в Афганистане украинцев установлена связь. Отрабатываются пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить посольство в столице Таджикистана Душанбе, которое отвечает за Афганистан. Ситуацию в стране отслеживает также посольство в Пакистане, оба дипучреждения готовы помогать украинским гражданам.

  • Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".
  • И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
  • Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.
  • Украина уже эвакуировала из Афганистана почти 80 человек.
Денис Юдин, Владислав Сердюк
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МИД эвакуация Афганистан дмитрий кулеба
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