В Афганистане остаются около 50 украинцев, МИД готовит варианты эвакуации

В Афганистане продолжают оставаться до 50 украинцев, дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться. Такой информацией располагает МИД, сообщил LIGA.net спикер министерства Олег Николенко.

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Почти со всеми из примерно 50 оставшихся в Афганистане украинцев установлена связь. Отрабатываются пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить посольство в столице Таджикистана Душанбе, которое отвечает за Афганистан. Ситуацию в стране отслеживает также посольство в Пакистане, оба дипучреждения готовы помогать украинским гражданам.

Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".

И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.

Украина уже эвакуировала из Афганистана почти 80 человек.

Денис Юдин , Владислав Сердюк

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