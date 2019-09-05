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В Антикорсуде заявили о "правовой неопределенности" и рисках

В Антикорсуде заявили о "правовой неопределенности" и рисках - Фото
Евгений Крук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.09.2019, 23:13

По словам зампредседателя ВАСК, сейчас есть некоторая неопределенность с подсудностью

Верховная Рада должна принять закон, который избавит  Высший антикоррупционный суд (ВАКС) от имеющейся сейчас правовой неопределенности. Об этом заявил заместитель председателя суда Евгений Крук, передает Hromadske.

"Сейчас есть конфликт норм, некоторая неопределенность с подсудностью ВАКС, и она должна быть устранена. Она может быть устранена как в сторону уменьшения количества дел, так и в сторону увеличения количества", - сказал он.

Судья объяснил, что полномочия ВАКСа должны быть определены законом - а именно, рассматривает ли он дела исключительно Национального антикоррупционного бюро, или также и другие коррупционные дела. В делах НАБУ коррупционные суммы намного выше других, добавил он.

"Суду могут оставить около 200 дел, которые расследует НАБУ, или 3600 всех дел, включая те, в которых принимали участие другие правоохранительные органы. Там суммы гораздо меньше 500 тысяч", - сказал Крук.

Судья напомнил, что президент Владимир Зеленский упоминал об этом и пообещал помочь решить вопрос.

Крук подчеркнул, что принятие такого законопроекта очень важно, потому что есть риск отмены приговоров суда через Европейский суд по правам человека.

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антикоррупционный суд Евгений Крук
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