В АП прокомментировали назначение друга Зеленского и.о. главы СБУ

Иван Баканов (фото - пресс-служба президента)

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства назначает людей за профессиональные качества, а не по дружбе. Об этом она сказала сегодня на брифинге, комментируя по просьбе журналистов назначение друга детства Зеленского Ивана Баканова и.о.главы СБУ.

"Вы очень интересно смотрите на это все. "Друзья детства". Среди вас также есть много людей, которых я могу назвать своими друзьями. Но я тут стою сейчас не из-за того, что вы мои друзья, а потому что у меня есть профессиональные качества для того, чтобы с вами сотрудничать", - сказала Мендель.

По ее словам, первое, что определяет президент - "это квалификация и профессиональность людей, которые назначаются".

Ранее Зеленский назначил своего близкого друга и бывшего главу партии Слуга народа Ивана Баканова первым замом главы СБУ.



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