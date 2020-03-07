В Atlantic Council опасаются смены прозападного курса Украины

Владимир Зеленский в Верховной Раде (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Заместитель директора Евразийского центра при Atlantic Council Мелинда Харинг считает, что в последнее время от президента Владимира Зеленского исходят «смешанные сигналы» относительно прозападной ориентации Украины. Это касается и перезагрузки Кабмина. Об этом Харинг сказала в комментарии Hromadske International.

Она отметила, что не поняла, почему Зеленский принял решение поменять правительство. «Очень сложно сказать что-либо положительное о новом правительстве. Единственное положительное, что я могу сказать о новом кабинете - это Дмитрий Кулеба. Я убеждена, что он настоящий реформатор и прозападник и что он сохранит ориентацию Украины на Запад».

Харинг считает, что остальные министры символизируют «старую Украину». Она отметила, что некоторые парламентарии и представители гражданского общества сравнили это с «худшими днями Порошенко и даже Януковича».

В то же время она призвала украинцев быть взвешенными и дать новому кабинету шанс, отметив, однако, что пока «картина выглядит невероятно мрачной».

«Я действительно беспокоюсь за нового премьер-министра и министра финансов и за общую траекторию развития Украины», - сказал Харинг. По ее мнению, от президента Украины сейчас исходят «смешанные сигналы» относительно прозападного пути реформ.

«Зеленский провел кампанию на платформе, которая была очень хорошей и сильной и поддерживалась многими людьми на Западе. Но теперь похоже, что он меняет курс», - сказала представительница Atlantic Council.

Atlantic Council - аналитический центр, неправительственная организация США, которая преимущественно занимается международными отношениями атлантического сообщества.

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