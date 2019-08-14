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В Atlantic Council призвали жену Зеленского "надавить на него"

В Atlantic Council призвали жену Зеленского "надавить на него" - Фото
Елена и Владимир Зеленские (фото - пресс-служба)
14.08.2019, 20:02

В Atlantic Council призвала Елену Зеленскую удивить тех, кто уверен, что она не пойдет дальше банальных речей о детях и образовании

Специалист по Украине из американского аналитического центра Atlantic Council обратилась к супруге президента Владимира Зеленского с просьбой уделить больше внимания защите прав журналистов и активистов, а также повлиять на президента, чтобы он назначал на госдолжности больше женщин.

Мелинда Хэринг в своем открытом обращении к Елене Зеленской отметила, что сейчас никто не думает, что жена президента "пойдет дальше банальных речей о детях, образовании и выступлений в школах и детских домах".

Хэринг призвала Зеленскую "удивить нас", сделав права журналистов и гражданских активистов своей главной темой.

Кроме того американка обратила внимание Зеленской, что в окружении ее мужа нет женщин.  

"Безусловно, в Украине есть своя культура и менталитет, но, пожалуйста, надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - пишет Мелинда Хэринг.

Она отметила, что к расширению представительства женщин можно относиться как к "глупой западной одержимости", но исследования показывают, что организации функционируют лучше, когда по крайней мере одна треть команды – женщины.

"И, пожалуйста, напомните ему о необходимости использовать уважительный язык, когда он говорит об украинских женщинах. Они - невероятная сила, и они не бренд и не принадлежат никому", - подытожила эксперт.

  • 17 июня в ходе официального визита во Францию Зеленский назвал украинских женщин "нашим брендом".
  • Ранее эксперт по вопросам гендерного равенства из команды Зеленского Марина Бардина заявляла, что президент разделяет эти идеи.

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Владимир Зеленский Atlantic Council гендерное равенство Елена Зеленская
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