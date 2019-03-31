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31.03.2019, 10:20

В Австралии завершается голосование на выборах президента Украины

В Австралии завершается голосование на выборах президента Украины - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Голосование в Канберре продлится до 11:00 по киевскому времени 31 марта

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В Канберре завершается голосование на единственном открытом в Австралии и Океании избирательном участке для выборов президента Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Участок, образованный в столице Австралии при посольстве Украины, открылся в 23:00 по киевскому времени 30 марта, голосование на нем продлится до 11:00 по киевскому времени 31 марта.

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Отмечается, что избирателям пришлось преодолеть большие растояния, чтобы проголосовать. От новозеландского Окленда до Канберры - 2300 км. А от Дарвина, в Северной Австралии - более 4000 км.

В Европе участки на выборах президента Украины открылись одновременно или с задержкой на один-два часа от времени начала голосования в Украине.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и будут работать до 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.

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Теги: Австралия, выборы-2019
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