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15.03.2019, 13:23

ЦИК отказал в регистрации 50 кандидатам в президенты: почему

ЦИК отказал в регистрации 50 кандидатам в президенты: почему - Фото
Евгений Радченко (скриншот из видеозаписи)

Избирательный бюллетень 31 марта мог бы быть еще длиннее, но Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации полусотне кандидатов

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Чаще всего Центризбирком отказывался регистрировать кандидатов в президенты из-за неуплаты залога в размере 2,5 млн грн. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

"Основной причиной отказа было то, что лица, которые подали документы на регистрацию кандидатами, не подали документов о внесении денежного залога. Это было наиболее распространенным явлением", - пояснил чиновник, сообщил, что отказов было "около 50-ти".

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В одном случае ЦИК отказала кандидату в регистрации из-за того, что его программа содержала призывы, не отвечающие законодательству Украины.

В другом случае субъект выдвижения пропагандировал коммунистический режим.

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Теги: выборы, цик, выборы-2019, евгений радченко
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