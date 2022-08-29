UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Багдаде протестующие захватили здание правительства

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 17:55
В Багдаде протестующие захватили здание правительства - Фото
Штурм здания правительства в Багдаде (Фото: ЕРА)

Сторонники влиятельного в Ираке шиитского священнослужителя Муктада ас-Садра захватили здание правительства в центре Багдада. Об этом сообщает агентство Reuters. 

Армия Ирака объявила комендантский час с 15:30 по местному времени в понедельник и призвала протестующих покинуть укрепленную Зеленую зону в центре Багдада, чтобы избежать столкновений. И.о. премьер-министра заявил, что останавливает работу правительства до нормализации ситуации. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Штурм здания произошел после того, как Садр публично объявил, что уходит из политики из-за невозможности сформировать новое правительство.  

Политическая сила Садра набрала наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах.  

В июне 2022 года, Садр отозвал всех своих дерктатов из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, в котором бы не было его политических противников.

Садр настаивает на досрочных выборах и роспуске парламента. Он заявляет, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в Ирак в 2003 году, не может занимать этот пост. 

По мнению агентства, причиной политического противостояния в Ираке является внутриполитическая борьба за нефтяные ресурсы страны. Ирак – второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
протесты ирак опек штурм Багдад ас-Садр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 