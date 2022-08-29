В Багдаде протестующие захватили здание правительства

Сторонники влиятельного в Ираке шиитского священнослужителя Муктада ас-Садра захватили здание правительства в центре Багдада. Об этом сообщает агентство Reuters.

Армия Ирака объявила комендантский час с 15:30 по местному времени в понедельник и призвала протестующих покинуть укрепленную Зеленую зону в центре Багдада, чтобы избежать столкновений. И.о. премьер-министра заявил, что останавливает работу правительства до нормализации ситуации.

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Штурм здания произошел после того, как Садр публично объявил, что уходит из политики из-за невозможности сформировать новое правительство.

Политическая сила Садра набрала наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах.

В июне 2022 года, Садр отозвал всех своих дерктатов из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, в котором бы не было его политических противников.

Садр настаивает на досрочных выборах и роспуске парламента. Он заявляет, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в Ирак в 2003 году, не может занимать этот пост.

По мнению агентства, причиной политического противостояния в Ираке является внутриполитическая борьба за нефтяные ресурсы страны. Ирак – второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК.

В конце 2021 года США завершили боевую миссию в Ираке.

7 ноября 2021 года беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдаде.

13 марта 2022 года несколько ракет выпущено по району местонахождения генконсульства США в Ираке.

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Роман Брыль

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