В Бахмуте погиб волонтер из США – CNN
Американский волонтер Пит Рид погиб в Бахмуте, куда приехал помогать мирным жителям. Об этом сообщает CNN.
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Как отмечается, Рид – ветеран морской пехоты США, основатель группы гуманитарной помощи Global Response Medicine (GRM).
В январе Рид приехал в Украину с миссией Global Outreach Doctors.
"Питу было всего 33 года, но он прожил жизнь, служа другим. Сначала в качестве награжденного морского пехотинца США, а затем в гуманитарной помощи", – говорится в заявлении GRM.
Жена Рида, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, что ее муж не только жил по долгу службы, но и погиб, спасая жизнь другого члена команды.
"Он эвакуировал мирных жителей и оказывал помощь раненым, когда его машина скорой помощи была обстреляна. Он погиб, занимаясь тем, в чем он был хорош, что давало ему жизнь и что он любил. Он прикрыл своим телом члена команды", — написала Алекс.
Отмечается, что Рид руководил медицинскими бригадами во время битвы за Мосул в Ираке, которые оказали помощь более 10 000 пациентов с травмами.
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