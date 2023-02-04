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В Бахмуте погиб волонтер из США – CNN

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 08:36
В Бахмуте погиб волонтер из США – CNN - Фото
Пит Рид (фото: Global Outreach Doctors)

Американский волонтер Пит Рид погиб в Бахмуте, куда приехал помогать мирным жителям. Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, Рид – ветеран морской пехоты США, основатель группы гуманитарной помощи Global Response Medicine (GRM).

В январе Рид приехал в Украину с миссией Global Outreach Doctors.

"Питу было всего 33 года, но он прожил жизнь, служа другим. Сначала в качестве награжденного морского пехотинца США, а затем в гуманитарной помощи", – говорится в заявлении GRM.

Жена Рида, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, что ее муж не только жил по долгу службы, но и погиб, спасая жизнь другого члена команды.

"Он эвакуировал мирных жителей и оказывал помощь раненым, когда его машина скорой помощи была обстреляна. Он погиб, занимаясь тем, в чем он был хорош, что давало ему жизнь и что он любил. Он прикрыл своим телом члена команды", — написала Алекс.

Отмечается, что Рид руководил медицинскими бригадами во время битвы за Мосул в Ираке, которые оказали помощь более 10 000 пациентов с травмами.

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Наталія Медведєва
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