В Бахмуте задержали российскую "шпионку", передавала данные о ВСУ – прокуратура
12.06.2022, 14:11
Фото - Донецкая областная прокуратура
Жительница Бахмута получила подозрение в государственной измене. Прокуратура утверждает, что она передавала россиянам данные о местах дислокации ВСУ.
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По сообщению следствия, задержанная по собственной инициативе сотрудничала с российским силовым ведомством и через интернет передавала оккупантам данные о дислокации частей и техники ВСУ на территории Бахмута.
Женщина задержана, суд решает вопрос об избрании ей меры пресечения.
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