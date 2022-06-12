В Бахмуте задержали российскую "шпионку", передавала данные о ВСУ – прокуратура

Жительница Бахмута получила подозрение в государственной измене. Прокуратура утверждает, что она передавала россиянам данные о местах дислокации ВСУ.

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По сообщению следствия, задержанная по собственной инициативе сотрудничала с российским силовым ведомством и через интернет передавала оккупантам данные о дислокации частей и техники ВСУ на территории Бахмута.

Женщина задержана, суд решает вопрос об избрании ей меры пресечения.

8 июня СБУ сообщила, что задержала жительницу одного из сел Житомирской области, которую подозревают в работе на военную разведку России.

8 июня сотрудники ГБР открыли уголовное производство по статье о государственной измене за коллаборационизм в отношении мэра города Святогорска Донецкой области.

Сергей Бережной

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