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В Бахмуте задержали российскую "шпионку", передавала данные о ВСУ – прокуратура

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 14:11
В Бахмуте задержали российскую
Фото - Донецкая областная прокуратура

Жительница Бахмута получила подозрение в государственной измене. Прокуратура утверждает, что она передавала россиянам данные о местах дислокации ВСУ.

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По сообщению следствия, задержанная по собственной инициативе сотрудничала с российским силовым ведомством и через интернет передавала оккупантам данные о дислокации частей и техники ВСУ на территории Бахмута.

Женщина задержана, суд решает вопрос об избрании ей меры пресечения.

  • 8 июня СБУ сообщила, что задержала жительницу одного из сел Житомирской области, которую подозревают в работе на военную разведку России.
  • 8 июня сотрудники ГБР открыли уголовное производство по статье о государственной измене за коллаборационизм в отношении мэра города Святогорска Донецкой области. 
Сергей Бережной
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бахмут государственная измена коллаборанты
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