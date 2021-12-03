В Беларуси хотят судить за чтение соцсетей Радио Свобода – они объявлены экстремистскими
3 декабря суд Центрального района Минска признал телеграм-канал беларуской службы Радио Свобода ("Радыё Свабода – Беларусь") и дублирующие его содержание аккаунты в соцсетях и на видеохостинге YouTube "экстремистскими". Об этом сообщает телеграм-канал Радыё Свабода.
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В сообщении сказано, что основанием для постановления стали материалы, представленные главным управлением по борьбе с преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) при МВД Беларуси.
"Таким образом, телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ Беларуси признаны режимом Александра Лукашенко экстремистскими", – говорится в сообщении.
- В июне 2021 года МВД Беларуси предложило признать "нацистским" лозунг "Жыве Беларусь".
- В Беларуси криминализована подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими. В октябре 2021 года Совмин Беларуси принял постановление о "противодействии экстремизму", согласно которому подписчикам якобы "экстремистских" каналов грозит до семи лет лишения свободы.
- Как отмечает Радио Свобода, "экстремистскими" режим диктатора Александра Лукашенко признал уже около 300 интернет-ресурсов, в том числе Белсат, спортивный сайт Tribuna.com, Tut.by и старейшее беларуское информационное агентство БелаПАН.
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