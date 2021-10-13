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В Беларуси будут на семь лет сажать подписчиков "экстремистских" Telegram-каналов

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 15:15
В Беларуси будут на семь лет сажать подписчиков
Протесты в Беларуси, август 2020 года (фото - EPA)

В Беларуси подписчиков Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщает Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси в Telegram.

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Сообщается, что Совет министров принял постановление о "противодействии экстремизму". За подписку на якобы экстремистские Telegram-каналы будут привлекать к уголовной ответственности.

Силовики утверждают, что подписчикам грозит до семи лет лишения свободы. В перечень якобы экстремистских ресурсов внесли больше 200 каналов в Telegram, среди них NEXTA, Страна для жизни, Чай з малинавым варэннем, ТUТ.ВY.

ГУБОП также распространило информацию, что якобы после принятия постановления началась массовые отписки от каналов со списка. При этом на Nexta Live подписаны 988 609 человек, на Nexta — 472 330.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. По данным Вильнюса, в 2021 году на литовско-беларуской границе задержаны более 3000 нелегалов, что почти в 40 раз больше, чем за весь 2020-й.

Читайте также: Европарламент призвал привлечь режим Лукашенко к международному суду

Владислава Михайленко
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