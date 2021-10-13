В Беларуси будут на семь лет сажать подписчиков "экстремистских" Telegram-каналов
В Беларуси подписчиков Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщает Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси в Telegram.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщается, что Совет министров принял постановление о "противодействии экстремизму". За подписку на якобы экстремистские Telegram-каналы будут привлекать к уголовной ответственности.
Силовики утверждают, что подписчикам грозит до семи лет лишения свободы. В перечень якобы экстремистских ресурсов внесли больше 200 каналов в Telegram, среди них NEXTA, Страна для жизни, Чай з малинавым варэннем, ТUТ.ВY.
ГУБОП также распространило информацию, что якобы после принятия постановления началась массовые отписки от каналов со списка. При этом на Nexta Live подписаны 988 609 человек, на Nexta — 472 330.
- В октябре 2020-го суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским.
- 18 мая 2021 года TUT.by заблокировали в Беларуси.
- В сентябре российская ФСБ объявила в розыск главреда The Insider за якобы незаконное пересечение границы с Украиной.
Читайте также: Европарламент призвал привлечь режим Лукашенко к международному суду
Комментарии