В Беларуси будут на семь лет сажать подписчиков "экстремистских" Telegram-каналов

В Беларуси подписчиков Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщает Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси в Telegram.

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Сообщается, что Совет министров принял постановление о "противодействии экстремизму". За подписку на якобы экстремистские Telegram-каналы будут привлекать к уголовной ответственности.

Силовики утверждают, что подписчикам грозит до семи лет лишения свободы. В перечень якобы экстремистских ресурсов внесли больше 200 каналов в Telegram, среди них NEXTA, Страна для жизни, Чай з малинавым варэннем, ТUТ.ВY.

ГУБОП также распространило информацию, что якобы после принятия постановления началась массовые отписки от каналов со списка. При этом на Nexta Live подписаны 988 609 человек, на Nexta — 472 330.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе и " . 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе и " побежденном проекте Запада ", жестоко подавив протесты . Режим неприкрыто стал союзником РФ. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. По данным Вильнюса, в 2021 году на литовско-беларуской границе задержаны более 3000 нелегалов, что почти в 40 раз больше, чем за весь 2020-й.

В октябре 2020-го суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским.

18 мая 2021 года TUT.by заблокировали в Беларуси.

В сентябре российская ФСБ объявила в розыск главреда The Insider за якобы незаконное пересечение границы с Украиной.

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Владислава Михайленко

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