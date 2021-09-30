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ФСБ разыскивает главреда The Insider за "незаконное пересечение" границы с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 15:13
ФСБ разыскивает главреда The Insider за
Роман Доброхотов (Фото – The Insider)

Российская ФСБ открыла уголовное дело о якобы незаконном пересечении границы с Украиной против шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова. Его объявили в розыск. Об этом сообщила адвокат журналиста Юлия Кузнецова российскому телеканалу Дождь.

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"Дело завели 7 сентября. Через две недели, 23 сентября, Доброхотова объявили в розыск. Решение приняло следственное управление ФСБ", – говорится в сообщении.

Оккупанты утверждают, что якобы Доброхотов с 31 июля по 1 августа "незаконно пересек" границу в Воронежской области. Она граничит с севером Луганской области Украины. Доброхотову грозит до трех лет лишения свободы.

ДОПОЛНЕНО В 15:50. Как сообщает Telegram-канал ЧТД, Роман Доброхотов подтвердил им, что сейчас находится за пределами РФ и отверг заявление ФСБ о том, что пересёк украино-российскую границу. Журналист не стал говорить, в какой стране находится. Подчеркнул, что намерен просить политического убежища за границей.

  • 9 июня вышло расследование The Insider и Bellingcat об участии отравителей Навального в отравлении российского поэта Дмитрия Быкова.
  • 23 июля 2021 года Минюст РФ включил The Insider в так называемый список иностранных агентов.
  • 28 июля в Москве у Доброхотова устроили обыск, изъяли технику и загранпаспорт.
  • Неделю назад The Insider опубликовали информацию о массовых фальсификациях на "выборах в РФ".

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Владислава Михайленко
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