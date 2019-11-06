В Беларуси на главном телеканале покажут сериал "Слуга народа"

С 11 ноября главный государственный телеканал страны Беларусь-1 покажет украинский сериал "Слуга народа". Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Сериал будет выходить в прайм-тайм, 20:00, с понедельника по пятницу. Телеканал покажет все три сезона.
Сериал "Слуга народа", созданный студией Квартал 95, выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года. Главную роль в нем сыграл нынешний президент Владимир Зеленский.
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