В Беларуси на главном телеканале покажут сериал "Слуга народа"

Кадр из сериала. Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

С 11 ноября главный государственный телеканал страны Беларусь-1 покажет украинский сериал "Слуга народа". Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Сериал будет выходить в прайм-тайм, 20:00, с понедельника по пятницу. Телеканал покажет все три сезона.

Сериал "Слуга народа", созданный студией Квартал 95, выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года. Главную роль в нем сыграл нынешний президент Владимир Зеленский.

21 апреля 2019 года во втором туре президентских выборов с цифрой 73,2% победил Зеленский, Петр Порошенко набрал 24,4% голосов.

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