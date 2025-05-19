В Беларуси объявили в розыск 125 человек, связанных с полком Калиновского ВСУ

Шесть человек уже взяты под стражу

Бойцы полка Калиновского (Иллюстративное фото: wkipedia)

В Беларуси объявили в розыск 125 человек, которых власти считают связанными с полком имени Кастуся Калиновского, воюющим в составе Вооруженных Сил Украины. Шестерых взяли под стражу. Об этом заявил глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гара, сообщает Радио Свобода.

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Имена людей, объявленных в розыск, не приводятся. Также неизвестно, идет ли речь о бойцах полка, их родственниках или людях, которые иным образом связаны с подразделением, состоящим из белорусских добровольцев.

В прошлом месяце суд Минска заочно приговорил пятерых бойцов полка Калиновского к заключению на срок от 12 до 20 лет.

Батальон Калиновского был сформирован в марте 2022, а в мае того же года реорганизован в полк.

В Белоруссии полк признан террористической организацией.