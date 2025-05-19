У Білорусі оголосили в розшук 125 людей, пов'язаних із полком Калиновського ЗСУ
У Білорусі оголосили в розшук 125 людей, яких влада вважає пов'язаними із полком імені Кастуся Калиновського, що воює в складі Збройних Сил України. Шістьох взяли під варту. Про це заявив голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гара, повідомляє Радіо Свобода.
Імена людей, яких оголошено в розшук, не наводяться. Також невідомо, чи йдеться про бійців полку, їхніх родичів або людей, які іншим чином пов'язані із підрозділом, що складається з білоруських добровольців.
Минулого місяця суд Мінська заочно засудив п'ятьох бійців полку Калиновського до ув'язнення на строк від 12 до 20 років.
Батальйон Калиновського був сформований у березні 2022 року, а у травні того ж року реорганізований у полк.
У Білорусі полк визнаний терористичною організацією.
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