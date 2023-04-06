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В Беларуси заявили, что не будут размещать ядерное оружие на границах с НАТО

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 19:43
В Беларуси заявили, что не будут размещать ядерное оружие на границах с НАТО - Фото
Искандер (Фото: Wikipedia)

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что Беларусь не будет размещать российское ядерное оружие на границе с государствами-членами НАТО, сообщает издание BELTA. Главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии LIGA.net объяснил, почему это было невозможно с самого начала.

В ответ на вопросы журналистов Вольфович заявил, что Беларусь не будет размещать российское ядерное оружие рядом с границей Польши, как об этом ранее заявлял посол РФ в Беларуси Борис Грызлов. Российский дипломат говорил, что "это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США".
По словам Вольфовича, Беларусь вся "находится у западных границ", поэтому ядерное оружие можно разместить "где угодно".
"Расстояние и протяженность Беларуси – 600 км. Она позволяет разместить [ядерное оружие] где угодно", – заявил беларуский чиновник.


Военный эксперт Олег Катков в комментарии LIGA.net отметил, что ядерное оружие и так не размещают рядом с противником, поэтому предыдущие угрозы со стороны РФ не имели никакого смысла. Фразы вроде той, что сказал Грызлов, распространяются от некомпетентности российского руководства, а расположение ядерного оружия в Беларуси не меняет ничего в военном смысле, говорит эксперт.




    

  • 25 марта российский диктатор Владимир Путин сообщил, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
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  • 3 апреля 2023 года посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что оккупанты планируют разместить ядерное оружие на границе с государствами НАТО.
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  • В МИД Латвии назвали план России по размещению ядерного оружия в Беларуси "актом отчаяния".
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Артем Джеріпа




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