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Посол РФ в Беларуси заявил, что ядерное оружие будет на границе с НАТО. Польша ответила

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 11:18
Посол РФ в Беларуси заявил, что ядерное оружие будет на границе с НАТО. Польша ответила - Фото
Борис Грызлов (Фото: EPA)

Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что оккупанты якобы собираются разместить тактическое ядерное оружие на границах со странами НАТО. Об этом он сообщил в эфире беларусского пропагандистского телевидения.

По его словам, ядерное оружие России будет "передвинуто вплотную к западной границе союзного государства".

Он не назвал точного местоположения.

"Это повысит нашу обороноспособность, и это будет сделано вне зависимости от всего шума в Европе и США", — заявил Грызлов.

В Польше также заявили о готовности к ответным мерам, советник президента страны по безопасности Яцек Севера сказал, что Варшава может представить себе более широкое участие в ядерных силах сдерживания НАТО, даже без размещения ядерного оружия на своей территории.

"Потенциально Польша была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в стратегии ядерного сдерживания НАТО и взять на себя ответственность. Но развертывание ядерного оружия — это нечто иное", — сказал он.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
  • МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния. 

Читайте также: Зеленский: План РФ разместить ядерное оружие в Беларуси – следствие неудачной встречи с Си

Дмитро Гриниченко
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