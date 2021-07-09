UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В беларуском КГБ шесть часов пытали украинца. МИД "решительно осуждает"

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 17:48
В беларуском КГБ шесть часов пытали украинца. МИД
Александр Лукашенко (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)

3 июля в Беларуси силовики режима Александра Лукашенко задержали 24-летнего украинского гражданина Павла Рабешко и пытали его на протяжении шести часов. Об этом Рабешко сообщил беларускому Telegram-каналу "Свободный Столин".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Именно в беларуском Столине прошло задержание украинца. Силовики сначала обыскали его жилище, затем изъяли телефон и увезли в неизвестном направлении. За что задерживали Рабешко, неизвестно. В тот же день его отпустили.

9 июля украинец сообщил Свободному Столину, что после задержания его доставили в Пинское КГБ. Родственникам о его местонахождении не сообщили.

В течение шести часов, по словам Павла, сотрудники КГБ допрашивали его с применением физической силы. Рабешко говорит, что его били по голове, телу, душили и бросали в туалет. Кроме того ему угрожали и оскорбляли.

Украинец заявил, что зафиксировал побои и готовит иск в суд.

Сегодня Николенко заявил в комментарии LIGA.net , что МИД "решительно осуждает пытки беларускими карательными органами гражданина Украины".

По словам Николенко, украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и помогли ему безопасно покинуть территорию Беларуси.

"Призываем власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека", – сказал представитель МИД.

Также там порекомендовали украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь.

Вчера Кабмин обнародовал список из 52 представителей режима Лукашенко, против которых предлагает СНБО ввести санкции.

Вадим Ребрина, Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД беларусь александр лукашенко павел рабешко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 