В беларуском КГБ шесть часов пытали украинца. МИД "решительно осуждает"

3 июля в Беларуси силовики режима Александра Лукашенко задержали 24-летнего украинского гражданина Павла Рабешко и пытали его на протяжении шести часов. Об этом Рабешко сообщил беларускому Telegram-каналу "Свободный Столин".

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Именно в беларуском Столине прошло задержание украинца. Силовики сначала обыскали его жилище, затем изъяли телефон и увезли в неизвестном направлении. За что задерживали Рабешко, неизвестно. В тот же день его отпустили.

9 июля украинец сообщил Свободному Столину, что после задержания его доставили в Пинское КГБ. Родственникам о его местонахождении не сообщили.

В течение шести часов, по словам Павла, сотрудники КГБ допрашивали его с применением физической силы. Рабешко говорит, что его били по голове, телу, душили и бросали в туалет. Кроме того ему угрожали и оскорбляли.

Украинец заявил, что зафиксировал побои и готовит иск в суд.

Сегодня Николенко заявил в комментарии LIGA.net , что МИД "решительно осуждает пытки беларускими карательными органами гражданина Украины".

По словам Николенко, украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и помогли ему безопасно покинуть территорию Беларуси.

"Призываем власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека", – сказал представитель МИД.

Также там порекомендовали украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь.

Вчера Кабмин обнародовал список из 52 представителей режима Лукашенко, против которых предлагает СНБО ввести санкции.

Вадим Ребрина , Владислав Сердюк

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