Кабмин предлагает ввести санкции против сына Лукашенко и еще 51 беларуса
Кабмин обнародовал список представителей режима беларуского диктатора Александра Лукашенко, против которых предлагает СНБО ввести санкции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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В списке – 52 человека. Там нет самого Лукашенко, но есть его старший сын Виктор — его советник и президент Национального олимпийского комитета Беларуси.
Также в списке:
- глава администрации Лукашенко Игорь Сергиенко;
- пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
- глава и все члены ЦИК;
- глава КГБ Иван Тертель и его заместители;
- руководство МВД, в том числе министр Иван Кубрак и бывший глава ведомства Юрий Караев;
- руководитель Антитеррористического центра Андрей Павлюченко и другие.
Полный список.
Если санкции поддержит СНБО и подпишет президент, указанным лицам будет запрещен въезд и транзит по территории Украины, а их активы будут заморожены.
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