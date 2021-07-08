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Кабмин предлагает ввести санкции против сына Лукашенко и еще 51 беларуса

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 23:08
Кабмин предлагает ввести санкции против сына Лукашенко и еще 51 беларуса - Фото
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.ua)

Кабмин обнародовал список представителей режима беларуского диктатора Александра Лукашенко, против которых предлагает СНБО ввести санкции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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В списке – 52 человека. Там нет самого Лукашенко, но есть его старший сын Виктор — его советник и президент Национального олимпийского комитета Беларуси.

Также в списке:

- глава администрации Лукашенко Игорь Сергиенко;

- пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

- глава и все члены ЦИК;

- глава КГБ Иван Тертель и его заместители;

- руководство МВД, в том числе министр Иван Кубрак и бывший глава ведомства Юрий Караев;

- руководитель Антитеррористического центра Андрей Павлюченко и другие.

Полный список.

Если санкции поддержит СНБО и подпишет президент, указанным лицам будет запрещен въезд и транзит по территории Украины, а их активы будут заморожены.

Вадим Ребрина
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санкции беларусь александр лукашенко
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