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В Белом доме пока не уверены, приведет ли разговор Зеленского и Си к чему-то "значимому"

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 18:10
В Белом доме пока не уверены, приведет ли разговор Зеленского и Си к чему-то
Джон Кирби (Скриншот с видео)

В Белом доме поприветствовали телефонный разговор 26 апреля между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Китая Си Цзиньпином, но пока не уверены, приведет ли он к "значимому продвижению мира". Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Общаясь с журналистами, американской чиновник указал, что США считают положительным факт переговоров между украинским и китайским лидерами.

"Мы приветствуем новость о телефонном разговоре между президентом Си и президентом Зеленским. Приведет ли это к какому-то значимому мирному движению, плану или предложению, я не думаю, что мы будем знать об этом сейчас", – отметил Кирби.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "достаточно давно говорили о важности для Си и официальных лиц КНР услышать точку зрения Украины по поводу незаконного и неспровоцированного вторжения России".

Отвечая на вопрос о том, может ли Китай помочь в заключении мирного соглашения, представитель Белого дома повторил, что это должно быть на условиях Киева, добавив, что соглашение не будет "устойчивым или надежным, если украинцы и Зеленский лично не будут инвестировать в него и не будут поддерживать его".

  • 26 апреля 2023 года Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поговорил по телефону с Си.
  • В тот же день во Франции заявили, что "поощряют любой диалог" о прекращении войны России против Украины.

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Олег Васьків
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