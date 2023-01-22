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В Белом доме заявили, что "не выкручивают руки" Германии в вопросе танков Leopard

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 07:26
В Белом доме заявили, что
Джон Кирби (Скриншот видео)

В Белом доме считают, что Германия "проходит через собственный процесс" по решению передать Украине танки Leopard. Вашингтон не давит на Берлин в этом вопросе. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби в комментарии Голосу Америки.

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Кирби прокомментировал результаты встречи в Рамштайне, в частности, вопрос предоставления танков Украине и отношение к этому США и Германии.

"Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, которые их устраивают. И это решать Германии", – подчеркнул Кирби.

Он отметил, что украинским военным не потребуется много времени на освоение танков Leopard.

"Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard, которые являются великолепными танками, очень мощными и не потребуют от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым – это решение Германии", – сказал он.

Кирби добавил, что Германия увеличила взносы, которые она начала делать в начале войны, и является одним из ведущих в мире финансовых доноров Украины с точки зрения именно финансовой помощи, и союзники это высоко ценят.

"Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это сейчас. Одной из критических потребностей Вооруженных Сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника", – сказал Кирби.

  • 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.  

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Наталія Медведєва
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Германия танки джон кирби Leopard 2
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