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В ближайшие дни Ермака вызовут на допрос по вагнергейту – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 00:19
В ближайшие дни Ермака вызовут на допрос по вагнергейту – ГБР - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В ближайшие дни глава Офиса президента Андрей Ермак будет вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о спецоперации против российской ЧВК Вагнера. Об этом в эфире "Права на владу" сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

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Ведущая продемонстрировала в эфире отрывок из интервью руководителя Bellingcat Христо Грозева, в котором он сказал что, по его мнению, отсрочка финальной стадии операции была равносильна ее провалу. Согласно расследованию Bellingcat, именно Ермак "предложил" отложить задержание вагнеровцев.

Ведущая прямо спросила у Сухачева: "Ермак — крот или не крот? Он виноват или нет в этой ситуации?".

"Сегодня ни одного факта и доказательства по информации, о которой вы спрашиваете, следствие не получило", – ответил глава ГБР.

При этом он признал, что до сих пор Ермак не был допрошен в рамках расследования уголовного дела по вагнергейту, которое было открыто еще в сентябре 2020 года.

"Важный вопрос (о допросе Ермака, – ред.). Неоднократно ставился. Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать Ермака на допрос. Почему не делаем это сегодня? Потому что мы ждем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни и будем приглашать на допрос господина Ермака", – сказал Сухачов.

На вопрос, планирует ли ГБР допросить президента Владимира Зеленского, он ответил, что если у следователя будет такая необходимость, он это сделает.

  • 17 ноября Bellingcat и The Insider опубликовали расследование об украинской операции против ЧВК Вагнера. Согласно материалу, украинским разведчикам под видом охранной компании при "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент по "предложению" главы ОП Андрея Ермака операцию "перенесли".
  • В ОП, реагируя на расследование Bellingcat, сказали, что Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.
  • Журналистка Янина Соколова опубликовала документы, которые, по ее словам, имеют отношение к проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. В документах говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".
  • Бывший глава ГУР МО Василий Бурба, который принимал участие в подготовке спецоперации, сказал, что устное распоряжение о ее перенесении дал уполномоченный президентом человек. 
Вадим Ребрина
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