В ближайшие месяцы жизнь в Северодонецке будет "на пещерном уровне" — глава ВГА

Оккупанты в Северодонецке пытаются возобновить деятельность сферы образования и ЖКХ, однако специалистов в городе почти не осталось, и в ближайшие месяцы жизнь там будет "на пещерном уровне", заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

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Россияне в ходе взятия города разрушили материальную базу ЖКХ. Сейчас ищут специалистов для восстановления, но почти все они, по словам Стрюка, эвакуировались. Рабочим коммунальных предприятий стали приходить угрозы от оккупантов, отметил глава ВГА.

"К сожалению, в ближайшие месяцы жизнь в городе людей, которые остались, будет где-то на пещерном уровне", – сказал он.

Стрюк убежден, что восстановить водоснабжение и теплоснабжение без возвращения украинской власти в городе невозможно.

Сейчас, по его информации, в Северодонецке остаются около 7-8000 жителей. Некоторых из них депортировали на оккупированные территории. При этом Стрюк не считает, что в городе не осталось проукраински настроенных граждан.

Вадим Ребрина

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