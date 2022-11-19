В Болгарии задержаны пять подозреваемых в пособничестве теракту в Стамбуле
В Болгарии задержаны пятеро подозреваемых в пособничестве теракту в Стамбуле. Эту информацию подтвердила СМИ пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
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Пресс-секретарь Генпрокуратуры Болгарии Сиика Милева подтвердила, что пять человек подозреваются в пособничестве лицу, которое, скорее всего, является виновником теракта в Стамбуле. Как сообщается, они оказывали "логистическое и коммуникационное" содействие преступникам после совершения ими теракта - вывозили подозреваемого преступника с территории Турции.
Трое задержанных – граждане Молдовы, еще один мужчина и одна женщина – граждане арабских стран. Одного из задержанных разыскивает Интерпол.
Четверо подозреваемых задержаны на 72 часа, в суд направлено ходатайство об их бессрочном аресте. Пятой подозреваемой, женщине с серьезными проблемами со здоровьем, назначена более легкая предварительная мера пресечения.
Задержанным предъявлены обвинения в том, что они использовали территорию Болгарии для оказания помощи для осуществления теракта на территории иностранного государства.
Доказательства причастности других лиц собираются, сообщил прокурор Ангел Канев.
- 13 ноября на многолюдном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле произошел взрыв — шесть человек погибли, более 80 получили ранения.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал взрыв "вероломным нападением" и пообещал, что виновные понесут ответственность. Он также добавил, что у этой атаки "запах терроризма".
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