В Болгарии задержаны пять подозреваемых в пособничестве теракту в Стамбуле

В Болгарии задержаны пятеро подозреваемых в пособничестве теракту в Стамбуле. Эту информацию подтвердила СМИ пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

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Пресс-секретарь Генпрокуратуры Болгарии Сиика Милева подтвердила, что пять человек подозреваются в пособничестве лицу, которое, скорее всего, является виновником теракта в Стамбуле. Как сообщается, они оказывали "логистическое и коммуникационное" содействие преступникам после совершения ими теракта - вывозили подозреваемого преступника с территории Турции.

Трое задержанных – граждане Молдовы, еще один мужчина и одна женщина – граждане арабских стран. Одного из задержанных разыскивает Интерпол.

Четверо подозреваемых задержаны на 72 часа, в суд направлено ходатайство об их бессрочном аресте. Пятой подозреваемой, женщине с серьезными проблемами со здоровьем, назначена более легкая предварительная мера пресечения.

Задержанным предъявлены обвинения в том, что они использовали территорию Болгарии для оказания помощи для осуществления теракта на территории иностранного государства.

Доказательства причастности других лиц собираются, сообщил прокурор Ангел Канев.

13 ноября на многолюдном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле произошел взрыв — шесть человек погибли, более 80 получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал взрыв "вероломным нападением" и пообещал, что виновные понесут ответственность. Он также добавил, что у этой атаки "запах терроризма".

Сергій Бережний

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