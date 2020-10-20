В больницах ОРДЛО не справляются с COVID-19, лекарств и врачей не хватает – омбудсмен

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на временно оккупированных территориях отсутствуют противовирусные препараты и антибиотики

Медицинские учреждения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не справляются с нагрузкой, вызванной значительным количеством больных COVID-19. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам омбудсмена, в ОРДЛО за короткое время были распроданы четырехмесячные запасы некоторых лекарственных средств – отсутствуют противовирусные препараты и антибиотики.

Денисова отметила, что врачей в больницах также не хватает: большинство медработников на больничном, или же уволились по собственному желанию. Те, кто работают – не обеспечиваются должным образом средствами индивидуальной защиты, заявила чиновник.

По официальной статистике, которую привела Денисова, общее количество лиц, больных COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой области, составляет – 5392, выздоровели – 2418, летальных случаев – 367. Во временно оккупированных районах Луганской области общее количество больных – 1352, выздоровели – 1 011, летальных случаев – 64.

Омбудсмен отметила, что по неофициальным данным правозащитников, общее количество случаев заболевания коронавирусом в ОРДЛО, может быть занижено и составляет не менее 14 000.

29 сентября сообщалось, что в Луганске закрыли на карантин 12-ю поликлинику, заболела COVID-19 лаборант клинической лаборатории.

7 октября стало известно, что больницы Луганска не справляются с потоком заболевших, а их реальное количество умалчивается. В ООН заявили, что на территории временно оккупированного Донбасса заразились коронавирусом 4888 человек с начала эпидемии.

Читайте также: КПВВ Станица Луганская прекратит работу: на оккупированных территориях вспышка COVID-19

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.