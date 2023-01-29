В больницу под Луганском завезли 300 вагнеровцев, у большинства СПИД и сифилис – Генштаб

В больницу поселка Юбилейное (Катериновка) Луганской области оккупанты завезли 300 наемников ЧВК Вагнера, большинство из которых – носители инфекционных заболеваний. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников ЧВК Вагнера.

"Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь". – говорится в сообщении.

26 января сообщалось, что во время боев за Соледар на Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

По словам президента Владимира Зеленского, при штурме Бахмута в Донецкой области российские оккупанты теряют тысячи людей и не считают погибших при атаках.

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Наталія Медведєва

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