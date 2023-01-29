UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В больницу под Луганском завезли 300 вагнеровцев, у большинства СПИД и сифилис – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 07:57
В больницу под Луганском завезли 300 вагнеровцев, у большинства СПИД и сифилис – Генштаб - Фото
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

В больницу поселка Юбилейное (Катериновка) Луганской области оккупанты завезли 300 наемников ЧВК Вагнера, большинство из которых – носители инфекционных заболеваний. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников ЧВК Вагнера.

"Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь". – говорится в сообщении.

Читайте также: Под Бахмутом истощенную ЧВК Вагнера заменили на десантников регулярной армии России – ISW

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чвк вагнера
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 