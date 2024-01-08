В бою погиб украинский летчик "Blue Helmet". Ему было 23 года

Украинскому летчику с позывным "Blue Helmet" было 23 года, он отдал жизнь в воздушном бою

Летчик "Blue Helmet" (Фото: Instagram)

В воздушном бою с российскими оккупантами погиб украинский летчик с позывным "Blue Helmet". Об этом сообщил известный летчик и Герой Украины Вадим "Karaya" Ворошилов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, погибшему воину было 23 года.

Его звали Владислав, фамилия пока не разглашается.

Тем временем, Россия наносит очередной массированный ракетный удар по Украине.

25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Погибли трое пилотов — капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора Вячеслав Минко и Сергей Проказин.

"Джус" летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ призвал передать Украине истребители F-16.

Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу в Житомирской области. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализироваться с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Читайте также: Расследование авиакатастрофы в Житомирской области может длиться до полугода