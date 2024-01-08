В бою погиб украинский летчик "Blue Helmet". Ему было 23 года
В воздушном бою с российскими оккупантами погиб украинский летчик с позывным "Blue Helmet". Об этом сообщил известный летчик и Герой Украины Вадим "Karaya" Ворошилов.
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По его словам, погибшему воину было 23 года.
Его звали Владислав, фамилия пока не разглашается.
Тем временем, Россия наносит очередной массированный ракетный удар по Украине.
- 25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Погибли трое пилотов — капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора Вячеслав Минко и Сергей Проказин.
- "Джус" летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ призвал передать Украине истребители F-16.
- Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу в Житомирской области. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализироваться с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".
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