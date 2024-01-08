У бою загинув український льотчик "Blue Helmet". Йому було 23 роки

Українському льотчику із позивним "Blue Helmet" було 23 роки, він віддав життя у повітряному бою

Льотчик ''Blue Helmet'' (Фото: Instagram)

У повітряному бою з російськими окупантами загинув український льотчик з позивним "Blue Helmet". Про це повідомив відомий льотчик та Герой України Вадим "Karaya" Ворошилов.

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За його словами, загиблому воїну було 23 роки.

Його звали Владислав, прізвище поки що не розголошується.

Тим часом Росія завдає чергового масованого ракетного удару по Україні.

25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів — капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус" та два майори В'ячеслав Мінко та Сергій Проказін.

"Джус" літав на винищувачі МІГ-29. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною боронив небо над Києвом. В інтерв'ю західним ЗМІ закликав передати Україні винищувачі F-16.

Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу в Житомирській області. Технічний стан літаків та дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуться з особливою увагою. Профільні спеціалісти проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".

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