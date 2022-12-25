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В бою с оккупантами погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 10:11
В бою с оккупантами погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов - Фото
Владимир Ежов (Фото: его Facebook)

В боях с российскими оккупантами погиб один из разработчиков знаменитой украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов. Об этом сообщил его брат Вячеслав Ежов.

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По его словам, у погибшего осталось двое детей. Он отметил, что Владимир был верным другом и искренним человеком. 

Ежов написал, что Владимир говорил, что в борьбе, которую украинский народ ведет против российских оккупантов, рождается счастливое будущее детей. 

Владимир Ежов был геймдизайнером и киберспортсменом, он разрабатывал игру S.T.A.L.K.E.R. "Чистое небо". Также с него была разработана внешность персонажа по прозвищу Локи из игры S.T.A.L.K.E.R. "Зов Припяти". 

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Дмитро Гриниченко
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