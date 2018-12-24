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24.12.2018, 12:36

В БПП заявили о победе на местных выборах в общины

В БПП заявили о победе на местных выборах в общины - Фото
Фото: БПП

В Блоке Петра Порошенко заявили, что они получили больше всего мандатов депутатов, а также победили по количеству избранных глав общин

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В Блоке Петра Порошенко "Солидарность" заявили о победе в 52 объединенных территориальных общинах по всей Украине на прошедших 23 декабря местных выборах. 

В этих общинах были избраны главами кандидаты, которых выдвинули терорганизации БПП, или те, которых поддерживал БПП.

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Также в блоке заявили, что по результатам подсчета 75% голосов партия получила больше всего мандатов депутатов - 370. Затем идут ВО Батькивщина (322), Аграрная партия (83), Радикальная партия Олега Ляшко (43), УКРОП (68), Народный фронт (27). 

Ранее лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заявила о победе на местных выборах в территориальных общинах по количеству полученных мест среди депутатов. Также она обвинила команду БПП в фальсификациях, но пообещала, что доказательства будут позже. 

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Теги: БПП, выборы, Батькивщина, местные выборы, территориальные общины
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