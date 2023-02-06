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В Брюсселе готовятся к возможному приезду Зеленского. Визит может состояться 9 февраля

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 21:49
В Брюсселе готовятся к возможному приезду Зеленского. Визит может состояться 9 февраля - Фото
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, может посетить Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств Европейского Союза, сообщило в понедельник бельгийское агентство Belga.

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По соображениям безопасности точная программа возможного визита не разглашается, пишет агентство со ссылкой на информированный источник.

AFP также пишет о возможности приезда Зеленского в Брюссель в этот день.

Источник агентства в Европарламенте рассказал, что там рассматривают возможность проведения внеочередного пленарного заседания 9 февраля с участием президента Украины.

Если поездка состоится – а она пока не подтверждена официально – это будет первый визит Зеленского в столицу ЕС с начала российского вторжения.

Представитель председателя ЕС Шарля Мишеля, который организует саммиты ЕС, сказал лишь, что у Зеленского есть открытое приглашение посетить Брюссель в удобное время.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона напомнил, что Зеленский в декабре на конференции украинских послов сказал, что его визиты за границу возможны при двух условиях: если из этих визитов он привезет для Украины конкретные результаты; если этот визит будет возможен с точки зрения текущей ситуации на фронте.

"Вот, руководствуясь этими двумя критериями, МИД работает над некоторыми визитами президента, но когда, куда они состоятся, вы будете узнавать от самого президента и его офиса", – подчеркнул Кулеба.

За последний год президент Украины только раз уезжал за границу – в декабре он посетил Вашингтон.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский евросоюз
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