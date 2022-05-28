UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В бухте Севастополя готовят к походу четыре российских корабля – Крым.Реалии

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 14:58
В бухте Севастополя готовят к походу четыре российских корабля – Крым.Реалии - Фото
Корабли ЧФ России на заправочном причале в Севастополе (Фото - Крым.Реалии)

Во временно оккупированном Севастополе у заправочных причалов прямо сейчас ошвартованы четыре корабля российского Черноморского флота, среди них два больших десантных. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание публикует свежую фотографию четырех боевых кораблей РФ, стоящих у причалов в Графской бухте, на берегу которой находится топливная база Черноморского флота. У этих причалов корабли обычно заправляют топливом.

Тот, что на снимке справа, – малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Крым.Реалии отмечают, что на Черном море сейчас четыре таких корабля – "Вышний Волочек" (бортовой номер 609), "Орехово-Зуево" (626), "Ингушетия" (630) и "Грайворон" (600).

Второй и третий – большие десантные корабли (БДК) проекта 775. Два из четырех кораблей этого проекта, "Азов" и "Новочеркасск", сейчас ремонтируют в Килен-бухте Севастополя. Издание делает вывод, что два оставшихся – "Цезарь Куников" (бортовой номер 158) и "Ямал" (156) – заправляют.

Крым.Реалии не идентифицировали расположенный слева на снимке корабль.

Перед началом вторжения России в Украину бортовые номера кораблей Черноморского флота России были закрашены, чтобы затруднить идентификацию однотипных кораблей. 

  • Утром 24 марта украинские силы уничтожили в порту Бердянска российский БДК "Саратов", а также повредили "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". На "Саратове" было 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь. 
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
севастополь черноморский флот
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 