В бухте Севастополя готовят к походу четыре российских корабля – Крым.Реалии

Во временно оккупированном Севастополе у заправочных причалов прямо сейчас ошвартованы четыре корабля российского Черноморского флота, среди них два больших десантных. Об этом сообщают Крым.Реалии.

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Издание публикует свежую фотографию четырех боевых кораблей РФ, стоящих у причалов в Графской бухте, на берегу которой находится топливная база Черноморского флота. У этих причалов корабли обычно заправляют топливом.

Тот, что на снимке справа, – малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Крым.Реалии отмечают, что на Черном море сейчас четыре таких корабля – "Вышний Волочек" (бортовой номер 609), "Орехово-Зуево" (626), "Ингушетия" (630) и "Грайворон" (600).

Второй и третий – большие десантные корабли (БДК) проекта 775. Два из четырех кораблей этого проекта, "Азов" и "Новочеркасск", сейчас ремонтируют в Килен-бухте Севастополя. Издание делает вывод, что два оставшихся – "Цезарь Куников" (бортовой номер 158) и "Ямал" (156) – заправляют.

Крым.Реалии не идентифицировали расположенный слева на снимке корабль.

Перед началом вторжения России в Украину бортовые номера кораблей Черноморского флота России были закрашены, чтобы затруднить идентификацию однотипных кораблей.

Утром 24 марта украинские силы уничтожили в порту Бердянска российский БДК "Саратов", а также повредили "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". На "Саратове" было 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь.

25 мая сообщалось, что в Южной бухте Севастополя на подводные лодки Черноморского флота РФ загружают ракеты "Калибр".

Сергей Бережной

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