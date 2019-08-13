В бывшем охотничьем угодье Януковича откроют заповедник: фото

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

В Сухолучье Киевской области будет создан Днепровско-Тетеревский национальный природный парк. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Тысячи гектаров соснового леса, озер и болот станут открытыми для местных жителей и туристов.

Однако, так было не всегда. Как сообщает министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, раньше простым украинцам вход на территорию угодья был недоступен. Причина – здесь очень любили охотиться первые лица страны во времена правления президента Виктора Януковича.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

"Эта территория должна была получить природно-заповедный статус еще в 2008 году, однако подготовленный тогда указ президента не был согласован. На долгие годы уникальная территория сосновых лесов, болот, озер и пойм рек стала любимым местом элитной охоты для друзей Януковича", - сообщил министр.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

Семерак отметил, что с тех времен на территории будущего парка осталась развитая транспортная и хозяйственная инфраструктура. Министр верит, что это поспособствует его развитию и привлечет туристов.

В Минприроды уже подготовили соответствующий указ на подпись президенту.

Днепровско-Тетеревский национальный природный парк займет площадь 30402,3 гектара на территории Вышгородского и Иванковского районов Киевской области.

Ранее национальный парк был основан на территории Межигорья , где находилась резиденция беглого президента Януковича.

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