В Черниговской области захвачена военная техника врага и пленные: фото
28.02.2022, 17:59
Уничтоженная техника врага
В Черниговской области украинские военные захватили военную технику российских оккупантов и взяли пленных. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
На фотографиях от Генштаба – танк, грузовой автомобиль и несколько оккупантов, которые лежат вниз лицом на земле.
- Ранее сегодня войска РФ обстреляли Черниговскую область из установок Град, разрушены дома местных жителей.
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