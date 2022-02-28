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В Черниговской области захвачена военная техника врага и пленные: фото

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 17:59
В Черниговской области захвачена военная техника врага и пленные: фото - Фото
Уничтоженная техника врага

В Черниговской области украинские военные захватили военную технику российских оккупантов и взяли пленных. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

На фотографиях от Генштаба – танк, грузовой автомобиль и несколько оккупантов, которые лежат вниз лицом на земле.

В Черниговской области захвачена военная техника врага и пленные: фото

В Черниговской области захвачена военная техника врага и пленные: фото

В Черниговской области захвачена военная техника врага и пленные: фото
  • Ранее сегодня войска РФ обстреляли Черниговскую область из установок Град, разрушены дома местных жителей.

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Наталия Медведева
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