В Черниговской области захвачена военная техника врага и пленные: фото

В Черниговской области украинские военные захватили военную технику российских оккупантов и взяли пленных. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

На фотографиях от Генштаба – танк, грузовой автомобиль и несколько оккупантов, которые лежат вниз лицом на земле.

Ранее сегодня войска РФ обстреляли Черниговскую область из установок Град, разрушены дома местных жителей.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.