В Дагестане идет перестрелка: перекрыты выезды из Махачкалы, есть убитые силовики – видео

В соцсетях публикуют видео с военной техникой и перестрелками, а также штурмом силовиков у церкви

Фото - пропагандисты РФ

Вечером 23 июня в Дагестане продолжается перестрелка, начавшаяся после нападения неизвестных на православную церковь, синагогу и пост ДПС. Об этом пишут российские пропагандисты, ссылаясь на местные власти и силовиков.

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Министерство внутренних дел Дагестана сообщило, что перекрыты выезды из Махачкалы, так как сообщники "боевиков" могут попытаться покинуть город.

Муфтият Дагестана проинформировал, что число погибших в результате террористических атак достигло девяти (из них семь – правоохранители), 25 человек пострадали.

По информации МВД Дагестана, убиты четверо "боевиков".

Боестолкновение продолжается в Дербенте, в результате чего тяжелое ранение получил начальник отдела полиции, который приехал на подмогу, сообщили в МВД республики. Вскоре стало известно, что он скончался.

Также была информация, что неизвестные обстреляли машину с полицейскими в центре села Сергокала, в результате чего один силовик ранен.

Российское издание The Insider сообщило, что на стене синагоги в Дербенте появились надписи 2:120 и 8:39. Это суры Корана: "Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии" и "Сражайтесь с ними, пока у них не исчезнет искушение и их поклонение не будет полностью посвящено Аллаху".

В соцсетях появлялись и видео с военной техникой в Дагестане:

23 июня в Дагестанском городе Дербент неизвестные напали на православную церковь и синагогу. Также произошла стрельба в Махачкале – неизвестные обстреляли пост ДПС, убив силовика.

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