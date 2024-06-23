В Дагестане напали на церковь, синагогу и обстреляли пост ДПС, убив силовика – видео

Известно об одном убитом силовике в результате обстрела поста ДПС в Махачкале, а в Дербенте напали на церковь и синагогу

Фото - российские пропагандисты

В дагестанском городе Дербент неизвестные напали на православную церковь и синагогу. Также произошла стрельба в Махачкале, сообщают российские пропагандисты и местные власти.

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В мэрии Дербента сообщили о пожаре в синагоге.

Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Хадулаев сообщил, что убиты священник в церкви в Дербенте и охранник церкви в Махачкале.

Министерство внутренних дел Дагестана сообщило, что из-за перестрелки в Махачкале один сотрудник полиции убит и шестеро ранены. Там неизвестные обстреляли пост ДПС.

Силовики Дагестана объявили о плане "Перехват", устанавливаются личности людей, устроивших стрельбу.

ДОПОЛНЕНО В 20:00. МВД Дагестана сообщило о ликвидации "двух боевиков".