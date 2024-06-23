У Дагестані напали на церкву, синагогу і обстріляли пост ДПС, вбивши силовика – відео

Відомо про одного вбитого силовика в результаті обстрілу посту ДПС у Махачкалі, а в Дербенті напали на церкву і синагогу

Фото - російські пропагандисти

У дагестанському місті Дербент невідомі напали на православну церкву та синагогу. Також сталася стрілянина у Махачкалі, повідомляють російські пропагандисти і місцева влада.

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У мерії Дербента повідомили про пожежу у синагозі.

Заступник голови громадської спостережної комісії Дагестану Хадулаєв повідомив, що вбито священника в церкві в Дербенті та охоронця церкви в Махачкалі.

Міністерство внутрішніх справ Дагестану повідомило, що через перестрілку в Махачкалі одного працівника поліції вбито і шістьох поранено. Там невідомі обстріляли пост ДПС.

Силовики Дагестану оголосили про план "Перехоплення", встановлюються особистості людей, що влаштували стрілянину.

ДОПОВНЕНО о 20:00. МВС Дагестану повідомило про ліквідацію "двох бойовиків".