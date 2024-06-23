У Дагестані триває перестрілка: перекрито виїзди з Махачкали, є вбиті силовики – відео

У соцмережах публікують відео з військовою технікою та перестрілками, а також штурмом силовиків біля церкви

Фото - пропагандисти РФ

Увечері 23 червня в Дагестані триває перестрілка, яка почалася після нападу невідомих на православну церкву, синагогу та пост ДПС. Про це пишуть російські пропагандисти, посилаючись на місцеву владу та силовиків.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Міністерство внутрішніх справ Дагестану повідомило, що перекрито виїзди з Махачкали, оскільки спільники "бойовиків" можуть спробувати залишити місто.

Муфтіят Дагестану поінформував, що кількість загиблих внаслідок терористичних атак досягла дев'яти (з них семеро – правоохоронці), 25 людей постраждали.

За інформацією МВС Дагестану, вбито чотирьох "бойовиків".

Зіткнення триває в Дербенті, внаслідок чого тяжке поранення отримав начальник відділу поліції, який приїхав на допомогу, повідомили в МВС республіки. Незабаром стало відомо, що він помер.

Також була інформація, що невідомі обстріляли машину з поліцейськими у центрі села Сергокала, внаслідок чого одного силовика поранено.

Російське видання The Insider повідомило, що на стіні синагоги в Дербенті з'явилися написи 2:120 та 8:39. Це сури Корану: "Іудеї і християни не будуть задоволені тобою, поки ти не дотримуватимешся їхньої релігії" і "Біти з ними, поки у них не зникне спокуса і їх поклоніння не буде повністю присвячене Аллаху".

У соцмережах з'являлися і відео з військовою технікою в Дагестані:

23 червня у Дагестанському місті Дербент невідомі напали на православну церкву та синагогу. Також сталася стрілянина в Махачкалі – невідомі обстріляли пост ДПС, вбивши силовика.

Читайте також: Буданов не бачить сенсу в переговорах з Росією і пояснив, чому важливо бити по РФ