В Дании назвали условие поддержки статуса кандидата на членство в ЕС для Украины

Дания поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз, но решение о предоставлении статуса кандидата будет приниматься после получения заключения Европейской комиссии. Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, предоставленном Европейской правде.

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"Дания полностью поддерживает европейское стремление Украины. Именно поэтому Дания также поддержала скорейшее инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии относительно того, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса", – говорится в комментарии.

Кофод добавил, что Дания "совершенно сосредоточена на помощи Украине в реформах, необходимых для получения статуса кандидата и приближения к ЕС".

"Украина принадлежит к европейской семье", – подытожил глава датского МИД.

9 июня издание Bloomberg со ссылкой на дипломатическую ноту сообщило, что Дания выступает против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, поскольку Киев на "очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС.

Сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС только вместе со странами Западных Балкан и Молдовой.

Вадим Ребрина

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