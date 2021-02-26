В делегацию Украины в трехсторонней группе вошла экс-менеджер ПриватБанка

Президент Владимир Зеленский заменил представителя украинской делегации в социально-экономической подгруппе трехсторонней контактной группы. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Зеленский вывел из состава ТКГ заместитель главы ОП Андрея Ермака Юлию Свириденко. Вместо нее назначена советник Офиса президента Виктория Страхова.

Виктория Страхова до 2017 года была корпоративным секретарем Приватбанка, а также проектным менеджером реформ финансового сектора. Представляла правительственную сторону во время национализации ПриватБанка. Была членом команды Владимира Зеленского, когда он баллотировался на должность президента.

2 февраля 2021 года представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский заявил, что Россия пытается вынудить Украину отказаться от дальнейших переговоров по Донбассу, превращая заседания "в фарс".

15 февраля вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские договоренности надо сохранить, несмотря на то, что их блокирует Россия, но их необходимо модернизировать.

Вадим Ребрина

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