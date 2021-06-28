В день 25-летия Конституции. Зеленский вносит в Раду законопроект о большом гербе Украины

Президент Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду законопроект о Большом государственном гербе сегодня, 28 июня 2021 года. Об этом Зеленский заявил на торжественном заседании парламента по случаю 25-летия Конституции.

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Зеленский подчеркнул, что законопроект вносится как неотложный, и подписал его на трибуне Рады в конце выступления.

Представлять законопроект во время рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук.

На сайте парламента законопроект пока не зарегистрирован.

Также Зеленский рассказал, что на 25-летие Конституции из Швеции в Украину прибыли три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна копия уже выставлена в Верховной Раде, вторая будет храниться в Офисе президента, третья – в здании Конституционного суда, "после его обновления и перезагрузки", подчеркнул Зеленский.

19 ноября 2020 года объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого герба Украины. Утвердить его может Верховная Рада.

Экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет (его команда участвовала в конкурсе и заняла третье место) раскритиковал победивший эскиз. Он заявил, что если бы выбрали эксиз его команды с бинарным кодом, то об Украине говорил бы весь мир.

В декабре результаты конкурса были оспорены в ОАСК.

Денис Юдин

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