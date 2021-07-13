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В день отставки Авакова. Представитель Госдепа США заявил о важности реформы правосудия

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 20:18
В день отставки Авакова. Представитель Госдепа США заявил о важности реформы правосудия - Фото
Джордж Кент (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)
дополнено

И. о. временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент, который прибыл в Украину 12 июля, заявил в интервью телеканалу Украина24, что реформа правосудия и юстиции очень важна для Украины.

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Он сказал, что госсекретарь Энтони Блинкен на форуме в Вильнюсе, посвященном реформам в Украине, назвал конкретные шаги, которые Украина должна сделать для достижения успеха.

"Сейчас 2021 год, а Революция достоинства была в 2014-м. Без справедливости нет достоинства. Таким образом реформа правосудия и юстиции – это очень важно, это опыт Украины", – сказал Кент.

Он вспомнил Молдову и Армению, где новые президенты пришли к власти на волне риторики о справедливости и правосудии.

По его словам, граждане этих стран требуют справедливости и правосудия, и на это смотрят иностранные инвесторы.

"Если украинцы хотят инвестиций, которые дают новые рабочие места, то иностранные инвесторы смотрят на то, чтобы тут была система правосудия, которая относится к ним справедливо", – сказал Кент.

Он сообщил, что прибыл в Киев на две недели.

"Обычно, люди, которые занимают такую должность, как у меня, приезжают сюда четыре раза в год. И в этот раз я впервые за много времени после Covid-19 прибыл на две недели. Наша поверенная в делах сейчас в отпуске. Я проведу все встречи, которые не мог сделать из-за пандемии", – сказал он.

ДОПОЛНЕНО В 21:00. Пресс-служба Минобороны сообщила, что Кент сегодня встретился с министром обороны Андреем Тараном.

"Собеседники подробно обсудили военно-политическую составляющую повестки дня предстоящего визита президента Владимира Зеленского в США, включая расширение двух- и многосторонней договорно-правовой базы и отдельные вопросы военно-технического сотрудничества", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина
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