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Топ-чиновник Госдепа рассказал, кем велась политика США в Украине

Топ-чиновник Госдепа рассказал, кем велась политика США в Украине - Фото
Джордж Кент (Фото - EPA)
16.10.2019, 11:15

Решения в отношении Украины были сосредоточены в руках Волкера, Сондленда и Перри

Чиновники Госдепартамента, в круг служебных обязанностей которых входили отношения США и Украины, были отстранены от принятия решений. Об этом рассказал в своих показаниях Конгрессу в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа высокопоставленный чиновник Бюро по делам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщает New York Times.

По словам знакомого с показаниями Кента конгрессмена, это произошло после встречи 23 мая, собранной Майклом Малвейни, начальником аппарата Белого дома. Кент утверждает, что посол США в ЕС Гордон Сондленд, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и министр энергетики Рик Перри "объявили себя тремя людьми, которые теперь ответственны за политику в отношении Украины".

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