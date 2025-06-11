В день рождения Трампа состоится общенациональный митинг "Без королей"

Единственный город, не запланировавший акцию протеста – это Вашингтон, где в это время будет проходить военный парад

Онлайн-карта с утвержденными местами митингов (Скриншот: No Kings)

В день рождения президента США Дональда Трампа 14 июня запланирована общенациональная акция протеста "Без королей". Мероприятия пройдут во всех 50 штатах, а также в некоторых странах за рубежом. Об этом сообщает Axios.

К организации митингов No Kings присоединились более 100 правозащитных групп.

"Без королей" – это общенациональный день неповиновения. От городских кварталов до малых городов, от ступенек суда до общественных парков мы принимаем меры, чтобы отвергнуть авторитаризм", – написали организаторы на сайте инициативы.

По их оценкам, в более чем 1800 митингах во всех 50 штатах и содружествах, включая Пуэрто-Рико, будут протестовать миллионы людей. Акции также запланированы в некоторых других странах, включая Колумбию, Малави, Италию, Португалию, Германию и Великобританию.

Организаторы обошли только Вашингтон, округ Колумбия, где на 14 июня запланирован военный парад в честь 250-летия армии США и дня рождения Трампа.

"Выбор проводить мероприятия "Без королей" в каждом городе, кроме Вашингтона, является намеренным решением сосредоточиться на контрасте и не дать администрации Трампа возможности разжигать конфликт, а затем сосредоточить его на нем", – сообщили организаторы.

Параллельно состоится еще одна протестная кампания "Выгони клоунов", организованная Women's March.

"14 июня – это наш шанс показать абсурдность режима MAGA и возглавляющих его клоунов", — заявили в организации.