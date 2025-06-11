В день народження Трампа відбудеться загальнонаціональний мітинг "Без королів"

Єдине місто, що не запланувало акцію протесту – це Вашингтон, де в цей час проходитиме військовий парад

Онлайн-мапа з підтвердженими місцями мітингів (Скриншот: No Kings)

В день народження президента США Дональда Трампа 14 червня запланована загальнонаціональна акція протесту "Без королів". Заходи відбудуться у всіх 50 штатах, а також у деяких країнах за кордоном. Про це повідомляє Axios.

До організації мітингів No Kings долучилися понад 100 правозахисних груп.

"Без королів" – це загальнонаціональний день непокори. Від міських кварталів до малих міст, від сходинок суду до громадських парків ми вживаємо заходів, щоб відкинути авторитаризм", – написали організатори на сайті ініціативи.

За їх оцінками, у понад 1800 мітингах у всіх 50 штатах і співдружностях, включно з Пуерто-Рико, протестуватимуть мільйони людей. Акції також заплановані в деяких інших країнах, зокрема у Колумбії, Малаві, Італії, Португалії, Німеччині та Великій Британії.

Організатори оминули лише Вашингтон, округ Колумбія, де на 14 червня запланований військовий парад на честь 250-річчя армії США та дня народження Трампа.

"Вибір проводити заходи "Без королів" у кожному місті, окрім Вашингтона, є навмисним рішенням зосередитися на контрасті та не дати адміністрації Трампа можливості розпалювати конфлікт, а потім зосередити його на ньому", – повідомили організатори.

Паралельно відбудеться ще одна протестна кампанія "Вижени клоунів", організована Women’s March.

"14 червня – це наш шанс показати абсурдність режиму MAGA та клоунів, які його очолюють", — заявили в організації.