В Дии появится функция автоматического оформления УБД

Уже более 300 000 человек оформили УБД в Дии

Наталья Калмыкова (Фото: .facebook.com/profile)

В приложении Дия появится услуга автоматического оформления статуса участника боевых действий (УБД). Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова в интервью Укринформ.

По ее словам, сейчас активно развиваются цифровые сервисы. Министерство работает над тем, чтобы создать удобные и доступные инструменты для ветеранов.

"В ближайшее время появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий, а также лиц с инвалидностью в результате войны", – сказала Калмыкова.

Она напомнила, что услуга оформления электронного удостоверения ветерана в Дии появилась летом 2024 года. Согласно последним данным, более 300 000 человек уже оформили удостоверение через приложение.