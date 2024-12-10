В Дии появится функция автоматического оформления УБД
В приложении Дия появится услуга автоматического оформления статуса участника боевых действий (УБД). Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова в интервью Укринформ.
По ее словам, сейчас активно развиваются цифровые сервисы. Министерство работает над тем, чтобы создать удобные и доступные инструменты для ветеранов.
"В ближайшее время появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий, а также лиц с инвалидностью в результате войны", – сказала Калмыкова.
Она напомнила, что услуга оформления электронного удостоверения ветерана в Дии появилась летом 2024 года. Согласно последним данным, более 300 000 человек уже оформили удостоверение через приложение.
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