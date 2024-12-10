У Дії з'явиться функція автоматичного оформлення УБД
У застосунку "Дія" з'явиться послуга автоматичного оформлення статусу учасника бойових дій (УБД). Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова в інтерв'ю Укрінформ.
За її словами, зараз активно розвиваються цифрові послуги. Міністерство працюємо над тим, щоб створити зручні та доступні інструменти для ветеранів.
"Найближчим часом з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни", – сказала Калмикова.
Вона нагадала, що послуга оформлення електронного посвідчення ветерана у Дії з'явилася влітку 2024 року. Згідно з останніми даними, понад 300 000 осіб вже оформили посвідчення через застосунок.
- Станом на 29 жовтня українці зробили понад 1 300 000 пропозицій у Дії.
- 15 листопада в застосунку "Армія+" запрацювала функція подання рапорту на зміну місця служби. Однак станом на 4 грудня було відхилено 6500 рапортів із 8500.
- 25 листопада повідомлялося, що українці купили 200 000 авто через Дію.