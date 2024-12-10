У Дії з'явиться функція автоматичного оформлення УБД

Вже понад 300 000 осіб оформили УБД в Дії

Наталія Калмикова (Фото: facebook.com/profile)

У застосунку "Дія" з'явиться послуга автоматичного оформлення статусу учасника бойових дій (УБД). Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова в інтерв'ю Укрінформ.

За її словами, зараз активно розвиваються цифрові послуги. Міністерство працюємо над тим, щоб створити зручні та доступні інструменти для ветеранів.

"Найближчим часом з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни", – сказала Калмикова.

Вона нагадала, що послуга оформлення електронного посвідчення ветерана у Дії з'явилася влітку 2024 року. Згідно з останніми даними, понад 300 000 осіб вже оформили посвідчення через застосунок.